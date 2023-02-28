ТАСС: участвовавших в драках в ТЦ «Авиапарк» в Москве подростков поставят на профилактический учет

Несколько десятков подростков, которые участвовали в драках в торговом центре «Авиапарк» в Москве, поставят на профилактический учет в комиссиях по делам несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Точное количество подростков, которых поставят на учет, агентство не приводит.

«По материалам проверки по факту потасовок в комиссию по делам несовершеннолетних будут направлены материалы для постановки на учет нескольких десятков несовершеннолетних, участвовавших в драках в ТЦ "Авиапарк"»,— сказал собеседник ТАСС.

Полиция проводит профилактические беседы с подростками, стоящими на учете в комиссиях, а также контролирует их деятельность. Стоявшие на учете подростки в будущем также могут испытывать сложности с устройством на работу.

Ранее СМИ сообщили, что с 24 по 26 февраля в ТЦ Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани были задержаны более 500 подростков. По информации «РИА Новости», в Москве были задержаны более 350 подростков. Поводом стали сообщения о потасовках между ними. В Москве и Петербурге возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Первые драки произошли еще 19 февраля, писали СМИ. В потасовках участвовали юноши—представители субкультурного движения «ЧВК Рёдан», возникшего зимой 2022/23 года.

«ЧВК Рёдан» — течение анимешной субкультуры dead inside («мертв внутри»). «Рёдан» — отсылка к японским комиксам Hunter x Hunter, где упоминается преступная организация «Геней Рёдан», известная как «Призрачная труппа» или «Паук». Аббревиатура ЧВК (частная военная компания), как рассказал изданию «Мел» один из представителей течения, добавлена к названию «ради шутки».

В Госдуме заявляли, что детально изучат обстоятельства их задержания. Роскомнадзор направил в Росмолодежь связанные с субкультурой материалы. Появление «ЧВК Рёдан» также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что на это «нужно реагировать» и «важно пресекать противоправные действия».

Олеся Павленко