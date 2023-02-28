Песков назвал «ЧВК Рёдан» субкультурой «со знаком минус»

В Кремле обратили внимание на новую подростковую субкультуру «ЧВК Рёдан», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на это «нужно реагировать» и «важно пресекать противоправные действия».

«Конечно, скорее, это, скажем так, псевдо-субкультура, которая идет со знаком "минус", и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

«ЧВК Рёдан» — это течение анимешной субкультуры dead inside (мертв внутри). «Рёдан» — отсылка к японским комиксам Hunter x Hunter, в которых упоминается преступная организация «Геней Рёдан», известная как «Призрачная труппа» или «Паук». Аббревиатуру ЧВК (частная военная компания), как пояснил изданию «Мел» один из представителей течения, добавили к названию «ради шутки».

По данным СМИ, с 24 по 26 февраля в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани было задержано более 500 подростков из-за потасовок в ТЦ. Задержанные якобы причастны к «ЧВК Редан». В Госдуме пообещали «детально изучить» обстоятельства их задержания. Роскомнадзор направил в Росмолодежь связанные с субкультурой материалы.

Лаура Кеффер