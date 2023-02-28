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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор направил в Росмолодежь связанные с «ЧВК Рёдан» материалы

Роскомнадзор отправил на экспертизу в Росмолодежь материалы, связанные с «ЧВК Рёдан». Если Росмолодежь признает запрещенной размещенную в интернете информацию о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, тогда к ней будет ограничен доступ, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.

Субкультурное движение «ЧВК Рёдан» возникло зимой 2022–2023 годов, это течение анимешной субкультуры dead inside («мертв внутри»). «Рёдан» — отсылка к японским комиксам Hunter x Hunter, в которых упоминается преступная организация «Геней Рёдан», известная как «Призрачная труппа» или «Паук». Аббревиатура ЧВК (частная военная компания), как пояснил изданию «Мел» один из представителей течения, была добавлена к названию «ради шутки».

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СМИ писали, что с 24 по 26 февраля в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани было задержано более 500 подростков из-за потасовок в ТЦ. Как рассказал изданию «Мел» один из участников движения, конфликты начались из-за того, что подвыпившие подростки начали придираться к «рёданам» из-за внешнего вида.

В Госдуме заявили, что «детально изучат» обстоятельства задержания подростков, относящих себя к субкультуре «ЧВК Рёдан». Как считает депутат Василий Пискарев («Единая Россия»), за организующими драки в российских торговых центрах школьниками могут стоять представители недружественных стран.

Эрдни Кагалтынов

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