Виноград попал в сети

У семьи совладельца рыбопромышленного холдинга «Океанрыбфлот» и сенатора Валерия Пономарева появился проект в виноделии. Его супруга Екатерина Пономарева получила 50% краснодарского хозяйства более чем со 170 га земли, которое планирует выпускать 1,5-2 млн бутылок вина в год в премиум-сегменте. Однако, по подсчетам экспертов, таких объемов продаж можно достичь не раньше чем через три года после старта производства.



Екатерина Пономарева, считающаяся супругой сенатора и совладельца рыбопромышленного холдинга «Океанрыбфлот» Валерия Пономарева, получила 50% в ООО «Ордо», которое занимается виноградарством в Крымском районе Краснодарского края. Изменения в состав участников «Ордо» внесены 8 февраля, следует из ЕГРЮЛ. 25-процентными долями компании владеют гендиректор Иван Соловьев и ООО «Инвент» Алексея Измайлова.

Иван Соловьев пояснил «Ъ», что «Ордо» ведет посадку молодых виноградников европейских сортов.

Общая площадь земли — 174 га, также планируется строительство винодельни мощностью 1,5-2 млн бутылок в год. По словам господина Соловьева, начать выпуск вина планируется в 2025 году, продукт будет позиционироваться в премиум-сегменте. Комментировать сделку с Екатериной Пономаревой он не стал, связаться с ней «Ъ» не удалось. В «Океанрыбфлоте» «Ъ» не ответили.

«Океанрыбфлот» — один из крупных добытчиков рыбы в России. Объем квот на вылов оценивается более чем в 280 тыс. тонн в год. Выручка АО «Океанрыбфлот» в 2021 году выросла на 12%, до 19,47 млрд руб., чистая прибыль составила 5,42 млрд руб. Валерий Пономарев занимал пятое место в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами Forbes в 2021 году с 4,18 млрд руб.

Заявленные планы «Ордо» выглядят амбициозными для винодельни в премиальном сегменте, отмечают собеседники «Ъ» в отрасли. Так, Chateau de Talu Ольги Ткачевой, считающейся супругой экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, управляет 101 га виноградников и выпускает 1,6 млн бутылок в год. Площадь виноградников «Галицкий и Галицкий» Сергея Галицкого — около 110 га, «Усадьбы Дивноморское» — 47 га, по данным каталога «Красностоп». У винодельни «Гай-Кодзор», которую на рынке связывают с Романом Абрамовичем, около 87 га виноградников. А структуры совладельца ГК «Дело» Сергея Шишкарева могут заняться выпуском вина на 45 га в районе станицы Раевской Краснодарского края.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что в Крымском районе перспективный терруар для премиум-виноделия, а земля стоит дешевле, чем в приморской части Краснодарского края. По его подсчетам, на 1 га для выбранной концепции потребуется около 5 тыс. саженцев при средней цене для европейских в $ 2-3 за штуку (149,4-224,1 руб. по курсу ЦБ), а для доведения виноградника до плодоношения требуется вложить еще 3-5 млн руб. на 1 га. Таким образом, общие затраты на посадку виноградников на всех 174 га можно оценить примерно в 1 млрд руб. без учета инвестиций в строительство винодельни.

Гендиректор «Фанагории» Петр Романишин говорит, что спрос на премиальные вина есть, но их создание требует значительных инвестиций в технологию и длительного времени на производство. Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков добавляет, что с учетом роста популярности российского вина проект может привлечь интерес, а для успешных продаж нужно стабильное качество, приемлемая цена и маркетинговый бюджет. Как считает господин Ставцев, при розничной стоимости для базовой линейки вин в диапазоне от 500 руб. до 1 тыс. руб. за бутылку в текущих рыночных условиях продаж 1,5-2 млн бутылок в год можно будет достичь примерно через три года после запуска производства.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году выпуск тихих вин увеличился на 9,65%, до 32,69 млн дал, игристых — на 25%, до 16,1 млн дал. В январе 2023 года было произведено 1,59 млн дал тихих и 827,5 тыс. дал игристых вин, что примерно на 46% и 36% больше, чем годом ранее. Импорт всего вина, сообщало издание «РБК», в 2022 году в РФ увеличился примерно на 10%, до более 405 млн дал, несмотря на сложности с логистикой после начала военных действий на Украине.

Анатолий Костырев