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Коммерсантъ FM
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Зеленский после согласования новых санкций ЕС в отношении РФ потребовал ограничений против «Росатома»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной, 10-й пакет санкций ЕС против России. Господин Зеленский счел, что давление на Россию нужно усилить еще больше. Он заявил, что украинские власти ждут ограничений против «Росатома» и российской атомной промышленности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины

«10-й пакет санкций направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. Давление на российского агрессора должно усилиться: мы ожидаем решительных шагов против "Росатома" и российской атомной промышленности, усиления давления на армию и банки»,— написал он в Twitter.

Новые ограничения ЕС затронут 96 российских и иранских организаций, связанных с военно-промышленным комплексом, а также три банка, каких — пока неизвестно. Также расширены списки товаров, запрещенных к экспорту в РФ, будет запрещен транзит через Россию товаров двойного назначения и импорт в ЕС товаров, которые приносят значительные доходы России, — в том числе синтетического каучука и асфальта.

24 февраля санкции против России ввели США и Великобритания. Их новые ограничения затронули большее число банков, США ввели ограничения против эксплуатирующей организации Запорожской АЭС и ее гендиректора, Великобритания — против «Росатома» и его руководства.

ЕС планировал объявить о новых ограничениях 24 февраля, в годовщину ввода войск России на Украину, однако принятие санкционного пакета, по данным СМИ, задержалось из-за Польши — она в итоге согласовала санкции при условии будущих ограничений на атомную сферу и алмазы. После объявления деталей ограничений глава МИД Венгрии заявил, что страна никогда не поддержит санкции против ядерной энергетики России.

Виктория Колганова

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