Совфед поддержал закон об ограничении дисконта на Urals

Совет Федерации поддержал закон, согласно которому с 1 апреля дисконт на российскую нефть Urals по отношению к Brent будет ограничен для расчета нефтяных налогов. Поправки вносят в Налоговый кодекс.

Закон предлагает ограничить дисконт Urals к Brent при расчете налога на добычу полезных ископаемых, налога на дополнительный доход и отрицательного акциза на нефть. Для расчета налогов котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированный дисконт. Дисконт будут снижать постепенно.

Таким образом, если цена Urals в апреле будет дешевле Brent (котировки North Sea Dated) больше, чем на $34 за баррель, то для расчета налогов цена Urals будет зафиксирована как стоимость марки Brent с вычетом $34. В мае стоимость Urals определят со скидкой к Brent в $31 за баррель, в июне — $28, с июля — $25. Если дисконт на российскую нефть будут меньше этих показателей, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости марки.

Кроме того, закон увеличивает ценовой дифференциал для расчета демпфера на бензин — с $20 до $25 за баррель. Также вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу: с 1 апреля предел будет определен на уровне $10 за баррель.

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов говорил, что закон позволит сохранить в российском бюджете 600 млрд руб.

Меры предусматривают сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с марта 2023 года, сообщал вице-премьер Александр Новак. При этом Россия не будет продавать нефть тем, кто придерживается потолка цен — как прямо, так и косвенно. В Кремле говорили, что перед принятием решения по поводу ответа на потолок цен на российскую нефть проводили консультации со странами ОПЕК+.

Анастасия Ларина