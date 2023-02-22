Главные новости за 22 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Семья бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в рамках реструктуризации бизнеса может вывести из-под залоговых обязательств перед ВЭБ.РФ объекты, построенные в Сочи к Олимпиаде 2014 года. Стоимость недвижимости оценивается не менее чем в 42 млрд руб.

В эфире частных развлекательных радиостанций Ейска, Новороссийска, Геленджика и Армавира прозвучало аудиосообщение о якобы угрозе ракетного авиаудара. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что эфиры подверглись хакерским взломам, а озвученная информация – это фейк. Власти города заявили, что распространенная информация не подтвердилась.

Оператор связи «Комфортел» заявил, что хакерские атаки на радиостанции Кубани и других регионов могли быть совершены при использовании спутникового сигнала.

Глава Майкопа Геннадий Митрофанов опроверг сведения о минировании административных зданий и соцобъектов города.

Власти Крыма просчитывают, во сколько обойдется оздоровление участников СВО, а также детей из малообеспеченных семей в здравницах региона, которое предполагается оплачивать из создаваемого для этих целей специального фонда.

Компания «Сибур» возобновила отгрузки сжиженного углеродного газа из порта Тамани в Турцию впервые с марта 2019 года.

На участке федеральной автодороги «Джубга — Сочи» в районе поселка Волконка Лазаревского района Сочи ввели реверсивное движение из-за сошедшего оползня.

В новый генплан Сочи внесут зоны подтоплений и оползневые участки.

Министерство образования и науки Краснодарского края опровергло сведения о проведении внеурочных занятий в школах, посвященных 105-летию провозглашения Кубанской Народной Республики.

В Усть-Лабинском районе жители одного из частных домов обнаружили на своем участке подростка с закрепленной на голени металлической цепью.

Владимир Путин поддержал инициативу властей Крыма о создании в республике оборонительной линии.

Строительство самой большой школы в Геленджике планируют завершить к концу 2024 года. Она будет рассчитана на 1550 мест.

Правительство РФ подписало постановление, которым разрешило «Автодору» устанавливать новые тарифы для легковых автомобилей за проезд по платным дорогам, в том числе по всей трассе М-4 «Дон», которая проходит от Москвы до Краснодарского края.

Сильный ветер сорвал крышу здания в Тимашевске Краснодарского края, кровля упала на стоящие вблизи автомобили.

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