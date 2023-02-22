В районе Сочи из-за оползня на федеральной трассе ввели реверсивное движение

На участке федеральной автодороги «Джубга — Сочи» в районе поселка Волконка Лазаревского района Сочи ввели реверсивное движение из-за сошедшего оползня. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Порядок движения организован с помощью светофоров на участке автотрассы 115+545 км — 115+645 км. Затора не наблюдается.

В настоящее время над устранением последствий происшествия работают дорожные службы. Образовавшиеся из-за подвижки грунта трещины пролили битумом. На участке организовали водоотведение. Наблюдение за ситуацией осуществляют специалисты учреждения в круглосуточном режиме.

Анастасия Донскова

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