Экспорт сжиженного газа из Тамани в Турцию возобновили после четырехлетнего перерыва

Компания «Сибур» возобновила отгрузки сжиженного углеродного газа из порта Тамани в Турцию впервые с марта 2019 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В начале февраля текущего года компания отгрузила 6,9 тыс. тонн СУГ из тобольска в Тамань по железной дороге. На согласовании находится отправка еще 23,3 тыс. тонн ресурса.

«Появились запросы на спотовые поставки из Турции, которые сложно было бы оперативно реализовать за счет отгрузок из Усть-Луги», — говорится в сообщении.

Весной 2019 года компания прекратила отгрузки СУГ из порта Тамань в Турцию и перенаправила поток на терминал в Усть-Луге. Ресурс поставляли в Польшу и по другим экспортным направлениям. Весной прошлого года организация стала поставлять сжиженный газ в Северную Африку, Турцию и в Азиатско-Тихоокеанский регион. По оценке специалистов, возобновление отгрузок через Тамань позволит «Сибур» сэкономить на фрахте от $80 до $100 за тонну в сравнении с поставками из Усть-Луги.

Анастасия Донскова

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