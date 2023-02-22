Власти Крыма просчитывают, во сколько обойдется отдых участников СВО за счет нового фонда

Власти Крыма просчитывают, во сколько обойдется оздоровление участников СВО, а также детей из малообеспеченных семей в здравницах региона, которое предполагается оплачивать из создаваемого для этих целей специального фонда. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он написал в своем Telegram, что поддерживает решение президента РФ о создании государственного фонда персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО и что правительство Крыма уже приступило к просчету соответствующих рекреационных программ.

«По предварительным оценкам, на эти цели необходимо направить порядка 13 млрд рублей», - написал Сергей Аксенов.

Во вторник в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил создать специальный государственный фонд, который будет заниматься помощью семьям погибших и раненых участников СВО. Работа в нем должна вестись «без казенщины и бюрократии». За каждой семьей погибшего или пострадавшего участника СВО должен быть закреплен свой персональный соцработник.

Андрей Петров

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