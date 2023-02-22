Власти Геленджика опровергли угрозу ракетного удара

Утром 22 февраля в эфире нескольких радиостанций в Геленджике прозвучали сообщения об угрозе ракетного удара. Власти города заявили, что распространенная информация не подтвердилась.

«Доводим до вас официальную информацию: это провокация, с целью создания паники. Информация передана в правоохранительные органы»,— отметили в администрации Геленджика.

Сообщения о якобы объявленной «тревоге» и рекомендации «проследовать в укрытие» прозвучали в эфире радиостанций в Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Магнитогорске и других городах. Власти регионов опровергают данную информацию.

Татьяна Ручкина

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