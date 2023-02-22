В новый генплан Сочи внесут зоны подтоплений и оползневые участки

Все зоны подтоплений и оползневые участки будут отражены в новом генплане Сочи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Параллельно чистим русла рек. Песчано-глиняная смесь — затор, препятствующий движению воды»,— сказал губернатор.

За счет федерального бюджета в 2022 году расчистили 12 км рек Аше и Псезуапсе в Сочи. Разработали проекты по расчистке русел в селе Солоники, поселках Мирном и Хоста.

Глава Кубани напомнил, что в этом году ураган бушевал в Новороссийске, Геленджике, Курганинском и Тимашевском районах. Резкое потепление и осадки вызвали повышение уровней рек в Сочи. Чтобы минимизировать последствия ударов стихии, в Сочи ограничили строительство на опасных территориях.

Тат Гаспарян

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