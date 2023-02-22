Самую большую школу в Геленджике планируют достроить к 2025 году

Строительство самой большой школы в Геленджике планируют завершить к концу 2024 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Учебное заведение на 1550 мест строят по нацпроекту «Образование». Оно появится на пересечении улиц Первомайской и Пионерской. Строительство объекта началось в сентябре 2022 года. Сейчас здесь армируют стены и колонны цокольного этажа, а также разрабатывают грунт котлована одного из блоков, проводят сварочные работы.

«Это будет комплекс из трехэтажных зданий, и что немаловажно — все строения адаптируют под потребности ребят с ограниченными возможностями здоровья. Завершить работы на объекте планируют до конца 2024 года»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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