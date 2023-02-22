Путин поддержал создание оборонительной линии в Крыму

Владимир Путин поддержал инициативу властей Крыма о создании в республике оборонительной линии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, передает «РИА Новости».

Губернатор республики признался, что инициатива принадлежит ему. Он подчеркнул, что полностью владеет ситуацией и знает, «кто на каком месте и за что отвечает». Он заявил, что принимаемые меры являются предупредительными.

«Оборонительная линия — это весь Крым, в границах. Если не пригодится — и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так»,— сказал Аксенов.

О том, что в Крыму начали возводить фортификационные сооружения, глава Крыма заявил в середине ноября 2022 года.

Татьяна Ручкина

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