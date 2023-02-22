Оператор связи объяснил хакерские атаки на радиостанции Кубани

Оператор связи «Комфортел» заявил, что хакерские атаки на радиостанции Кубани и других регионов могли быть совершены при использовании спутникового сигнала. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на представителя компании Дмитрия Петрова.

По заявлению эксперта, хакеры могли подменить региональные сигналы спутника через взлом сервера, обрабатывающего их.

«Далее происходит замена информации, в данном случае — аудиофайла»,— цитирует издание заявление Дмитрия Петрова.

Утром 22 февраля эфир нескольких радиостанций Краснодарском крае, Московской, Нижегородской областях и ряде российских городов был прерван в результате хакерской атаки. Вместо эфирных программ по радио передали предупреждение о возможном ракетном ударе. По данным издания, злоумышленники нарушили вещание станций «Авторадио», Comedy Radio, «Радио Энерджи», «Милицейская волна» и других.

В частности, сообщение о воздушной тревоге прозвучало в эфире радиостанций Геленджика, Ейска, Новороссийска и Армавира. Власти Кубани опровергли сведения об угрозе.

Анастасия Донскова

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