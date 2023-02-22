Власти Кубани опровергли сообщения о воздушной тревоге из-за угрозы ракетного удара

В эфире частных развлекательных радиостанций Ейска, Новороссийска, Геленджика и Армавира прозвучало аудиосообщение о якобы угрозе ракетного авиаудара. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что эфиры подверглись хакерским взломам, а озвученная информация является фейком.

«Подобное вмешательство злоумышленников в эфир радиостанций произошло также в Ставропольском крае и Белгородской области. В настоящий момент вещание восстановлено. Вся информация и материалы для проведения расследования по факту случившегося переданы в правоохранительные органы»,— отметили в оперштабе.

В МЧС России также подтвердили, что информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара не соответствует действительности. В ведомстве просят следить за сообщениями в официальных источниках.

Ранее информацию опровергли власти Геленджика. Они сообщили, что «это провокация, с целью создания паники».

Татьяна Ручкина

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