Семья экс-главы Кубани Ткачева может вывести из-под залога объекты на 42 млрд рублей

Семья бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в рамках реструктуризации бизнеса может вывести из-под залоговых обязательств перед ВЭБ.РФ объекты, построенные в Сочи к Олимпиаде 2014 года. Стоимость недвижимости оценивается не менее чем в 42 млрд руб., сообщает «Ъ».

Один из источников говорит, что речь идет о перекредитовании в другом банке, которому и перейдут залоги. Руководитель юридического департамента консалтинговой компании «Юстиком» Вероника Литвиненко отмечает, что при переходе обязательств другому банку ВЭБ.РФ выгоднее выступить поручителем и создать с будущим кредитором синдикат.

Однако партнер юридической компании Legal Plant Евгений Пугачев считает, что максимальную выгоду заемщик получил бы при полном снятии залоговых обременений без перекредитования в других банках. Еще один эксперт предполагает, что может произойти и замена залогового имущества.

Недавно ФАС разрешила ООО УК «Терра Эссет Менеджмент» приобрести «Сочи-Парк» и «Красную Поляну» (все юрлица контролируются структурами семьи экс-губернатора). Эта сделка могла стать частью плана по выводу объектов из-под залогов.

«Сочи Парк Отель» принадлежит отель на 2,9 тыс. номеров в Имеретинской низменности. «Сочи Парк» управляет парком площадью 25 га с аттракционами и отелем-замком «Богатырь» на 293 номера, НАО «Красная Поляна» — одноименным курортом с трассами и отелями на 2,8 тыс. номеров. По словам основателя Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, средняя стоимость номера в Сочи сейчас составляет 7–12 млн руб., горнолыжной инфраструктуры — около 225 млн руб. Согласно этим данным, весь портфель олимпийских объектов экс-главы Кубани оценивается минимум в 42 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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