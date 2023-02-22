Власти Кубани опровергли слухи о факультативах ко дню Кубанской Народной Республики

Министерство образования и науки Краснодарского края опровергло сведения о проведении внеурочных занятий в школах, посвященных 105-летию провозглашения Кубанской Народной Республики. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В Краснодарском крае не существует такой официальной памятной даты. Министерство не рассылало подобные письма»,— говорится в сообщении.

Согласно распространившейся в соцсетях информации, мероприятия должны были проводиться в рамках занятий «Разговоры о важном». В минобрнауки края отметили, что темы и содержание данных занятий определены на весь учебный год. Методические материалы к ним опубликованы на портале проекта. Для занятий используются материалы, размещенные на данном ресурсе.

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий о ключевых аспектах жизни человека в современной России. С нового учебного года такие беседы проводят каждый понедельник во всех школах и колледжах РФ. Методические материалы для педагогов носят рекомендательный характер.

Анастасия Донскова

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