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Правительство РФ разрешило вдвое увеличить тариф за проезд по платным дорогам на Кубани

Правительство РФ подписало постановление, которым разрешило «Автодору» устанавливать новые тарифы для легковых автомобилей за проезд по платным дорогам, в том числе по всей трассе М-4 «Дон», которая проходит от Москвы до Краснодара. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Документ вступит в силу через десять дней, но когда его применят на практике, пока неизвестно. Увеличение стоимости объясняется удорожанием процесса строительства дорог. Изменения в первую очередь коснутся дорог, построенных с государственным участием. На таких трассах, как М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», где платный проезд был введен после реконструкции, предельный тариф повышается с 3 руб. до 5 руб. за 1 км для легковых автомобилей. Для новых дорог (таких как ЦКАД или М-12 «Восток») предельная цена поднимется с 3 руб. до 8 руб. за 1 км. Проезд по платным мостам или путепроводам увеличивается с 21 руб. до 29 руб. за 1 км. Для будущих проектов проезд увеличится с 12 руб. до 16,5 руб. за 1 км и на трассах, построенных с привлечением частных инвестиций в рамках концессионных соглашений.

Как пишет «Ъ», 17 февраля ГК «Автодор» сообщила о ежегодной индексации тарифов, которые начнут действовать с 22 февраля. Теперь стоимость проезда по М-4 «Дон» увеличится с 2,4–3 тыс. руб. до 2,8–3,5 тыс. руб. (в зависимости от дня недели). Однако это повышение с вышедшим документом никак не связано.

Татьяна Ручкина

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