В Усть-Лабинском районе подростка приковали металлической цепью

В Усть-Лабинском районе жители одного из частных домов обнаружили на своем участке подростка с закрепленной на голени металлической цепью. Следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Днем 17 февраля 2023 года жители одного из частных домов на улице Революционной в станице Тенгинской обнаружили на своем участке 15-летнего подростка. На его голени была закреплена металлическая цепь. Выяснилось, что мальчик проживал в приемной многодетной семье. Сейчас он помещен в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Следователи возбудили уголовное дело и организовали мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования они изучат условия жизни и воспитания детей в семье, а также оценят действия должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

Татьяна Ручкина

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