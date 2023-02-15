Главные новости за 15 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

ФАС одобрила ходатайство ООО «УК "Терра Эссет Менеджмент"» о приобретении АО «Сочи-Парк», ООО «Сочи-Парк Отель» и НАО «Красная Поляна» в Сочи. 100% уставного в компании-покупателе принадлежит Роману Баталову, который, по данным СМИ, приходится зятем экс-губернатору Кубани Александру Ткачеву
В Краснодаре отменили концерт Александра Реввы. Выступление перенесли на осень 2023 года. Ранее артист выступал против проведения российской спецоперации на Украине.
Продолжительный снегопад в Сочи, не прекращавшийся с вечера 14 февраля, стал причиной аварийных остановок транспорта, пробок, повреждений на линии электропередачи и на газопроводе.
В Краснодаре пешеходную аллею вдоль реки Кубань планируют разместить в обход особняка дочери экс-вице-губернатора Мурата Ахеджака.
Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group проведет реновацию части отелей на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.
Екатеринодарская и Кубанская епархия опровергла сведения о платном освящении гуманитарных грузов, направляемых в зону спецоперации.
В Геленджике владельцу катера, от которого во время катания оторвался парашют с туристами, yазначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Житель Краснодара сломал нос врачу скорой помощи, которая приехала ему на помощь. Медики задержали мужчину и вызвали на место полицию.
В Краснодарском крае 14-летняя девочка полгода ходила с пулей, застрявшей в сонной артерии.
Сельскохозяйственная компания из Калининского района не смогла оспорить предоставление краевыми властями 256 га в аренду Ейской епархии.
В Крыму опровергли сообщения об очереди военных автомобилей в крематорий.
Депутаты Законодательного собрания Кубани утвердили поправки в бюджет региона. Объем расходов краевой казны на текущий год увеличен на 54 млрд руб. и теперь составит 500 млрд руб.
В Краснодаре уволен водитель автобуса, выгнавший на улицу девочку-инвалида.
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