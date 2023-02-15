Житель Краснодара сломал нос приехавшему ему на помощь врачу скорой

Житель Краснодара сломал нос врачу скорой, которая приехала ему на помощь. Об этом сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы.

16 февраля около 14:40 у салона красоты на улице Владислава Посадского, 42 прохожий обнаружил мужчину без сознания. Он вызвал на место скорую. Когда приехавшая бригада СМП привела мужчину в сознание, тот ударил врача по лицу и сломал ему нос.

Медики задержали мужчину и вызвали на место полицию. Когда его передали правоохранителям, врач отправился за медицинской помощью в краевую БСМП.

Татьяна Ручкина

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