Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Краснодара сломал нос приехавшему ему на помощь врачу скорой

Житель Краснодара сломал нос врачу скорой, которая приехала ему на помощь. Об этом сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы.

16 февраля около 14:40 у салона красоты на улице Владислава Посадского, 42 прохожий обнаружил мужчину без сознания. Он вызвал на место скорую. Когда приехавшая бригада СМП привела мужчину в сознание, тот ударил врача по лицу и сломал ему нос.

Медики задержали мужчину и вызвали на место полицию. Когда его передали правоохранителям, врач отправился за медицинской помощью в краевую БСМП.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...