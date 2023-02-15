AVA Group проведет реновацию отелей на курорте «Роза Хутор» в Сочи

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group проведет реновацию части отелей на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, сообщили в пресс-службе девелопера.

«Развитие внутреннего туризма в Краснодарском крае было и остается одним из перспективных направлении экономики региона. Имея все компетенции в строительстве, управлении объектами недвижимости, а также развивая направление гостеприимства и заботы о здоровье мы будем готовы предложить резидентам и гостям новых объектов самый лучший сервис. Итогом реновации станет повышение стандарта и качества номерного фонда курорта при сохранении его количества», - рассказала вице – президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.

По данным компании, 4 и 5 корпуса апартаментов Valset в Роза Долине и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне перейдут под управление отельного оператора Lee Prime (входит в состав AVA Group). Новая управляющая компания планирует изменить концепцию обоих проектов, повысив стандарт обслуживания и «звездность».

В результате реновации Valset станет эксклюзивным комплексом сервисных продаваемых апартаментов. Собственники смогут приобрести апартаменты с готовым дизайнерским ремонтом и встроенной мебелью. Дополнительно сервисная управляющая компания предложит заключить договор доверительного управления для получения резидентом пассивного дохода.

В отеле Rosa Village будет повышен стандарт обслуживания. В 15 корпусах, кроме 125 номеров разместится ресторан, также гостям будут предложены авторские spa&wellness программы, разработанные специалистами Lee Prime Medical (входит в состав AVA Group). Работы по реновации планируют завершить к началу 2024 года.

Общий номерной фонд курорта сохранится прежним и составит почти 3 тыс номеров. Бронирование будет доступно на сайте курорта Роза Хутор.

Лия Пацан

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