В Краснодаре уволен водитель автобуса, выгнавший на улицу девочку-инвалида

Договор с водителем автобуса в Краснодаре, который высадил ребенка-инвалида, расторгнут. Об этом сообщила в Telegram lепутат Гордумы Галина Ермакова.

«По информации департамента транспорта, предприятие, обслуживающее маршрут №1, провело служебную проверку, по итогам которой за недобросовестное исполнение должностных обязанностей трудовой договор с водителем был расторгнут»,— написала Галина Ермакова.

Кроме того, она добавила, что с водителями провели инструктаж на темы: «Правила перевозки пассажиров» и «Культура обслуживания пассажиров».

В конце января в Краснодаре водитель маршрутного автобуса высадил ученицу коррекционной школы №21 из-за того, что она не смогла оплатить проезд банковской картой, а наличных у ребенка с собой не оказалось.

Тат Гаспарян

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