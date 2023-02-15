В Геленджике владелец катера, от которого оторвался парашют с туристами, получил условный срок

В Геленджике владельцу катера, от которого во время катания оторвался парашют с туристами, назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

39-летнего мужчину признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

29 июня 2022 года турист и его сын взяли услугу проката на парашюте, буксируемом катером. Во время полета буксировочный фал оборвался. Мужчина получил тяжелые травмы мозга, его сын не пострадал.

Татьяна Ручкина

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