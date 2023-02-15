Кубанская епархия опровергла сведения о платном освящении гуманитарных грузов для зоны СВО

Екатеринодарская и Кубанская епархия опровергла сведения о платном освящении гуманитарных грузов, направляемых в зону спецоперации, в Свято-Троицком соборе. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что, якобы, с позволения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория в соборе установили тарифы на «услугу».

«Судя по стилистике текста листовки, она написана абсолютно внецерковным человеком, который даже не знает, как правильно называть священнослужителя», — отреагировали в епархии.

За 2022 году Екатеринодарская и Кубанская епархия направила в зону СВО гуманитарные грузы на общую сумму 15 млн руб. Православный детский лагерь «Горний посад» в Апшеронском районе временно размещает беженцев. В храмах епархии организовали пошив носилок, сбор аптечек, плетение маскировочных сетей, изготовление теплых вязанных вещей и окопных свечей.

Анастасия Донскова

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