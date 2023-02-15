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В Крыму опровергли сообщения об очереди военных автомобилей в крематорий

Информация о том, что возле крематория в селе Красная Зорька Симферопольского района постоянная очередь военных автомобилей, является фейком. Об этом сообщил глава муниципалитета Денис Кратюк в своем Telegram-канале.

В распространяемом в соцсетях сообщении также говорится, что услуги по кремации гражданскому населению недоступны. Денис Кратюк назвал это провокацией «со стороны руководства соседнего государства».

«Лично связался с руководством крематория, а также выезжал на объект. Отмечу, что в настоящее время единственный в Крыму крематорий работает в стандартном режиме. Согласно положению, кремация происходит в день прощания и, как правило, занимает несколько часов»,— отметил глава Симферопольского района.

Татьяна Ручкина

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