Расходы бюджета Краснодарского края в 2023 году достигнут полтриллиона рублей

Депутаты Законодательного собрания Кубани на очередном, 10-м заседании утвердили поправки в бюджет региона на 2023 и плановый период 2024–2025 годов. Объем расходов краевой казны на текущий год увеличен на 54 млрд руб. и теперь составит 500 млрд руб.

Доходную часть бюджета увеличили на 8,6 млрд руб. — до 398,4 млрд руб. По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, рост расходов бюджета Кубани объясняется планами по серьезной модернизации отдельных отраслей экономики и социальной сферы, необходимостью реализации инфраструктурных проектов. Кроме того, по его словам, дает свои плоды ранее проделанная работа по поддержке отдельных отраслей экономики, что позволяет региону чувствовать себя уверенно даже в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры.

«Нет ни одной строки бюджетных назначений, которая не подверглась бы изменению в сторону увеличения. Это происходит впервые»,— подчеркнул Юрий Бурлачко, комментируя принятие поправок.

Спикер краевого парламента рассказал, что до 5 млрд руб. в нынешнем году увеличен резервный фонд администрации Краснодарского края для финансирования непредвиденных расходов. Кроме того, существенно увеличились расходы на реализацию отдельных государственных программ. В первую очередь это коснулось социального блока — здравоохранения и образования. Деньги планируется направить на обеспечение лекарствами льготников, повышение зарплат, капитальный ремонт медучреждений, модернизацию оборудования.

По данным ЗСК, более 3,3 млрд руб. направят в этом году на нужды ЖКХ, 2 млрд руб. — на различные формы социальной поддержки жителей края, на 734 млн руб. увеличится программа «Дети Кубани».

Кроме того, Юрий Бурлачко отметил, что значительную часть средств направят на развитие региона. Финансирование раздела «Национальная экономика» по состоянию на текущий год составит в целом 90 млрд руб. Программу «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» увеличат сразу на 9 млрд руб. — до 53 млрд руб. Дополнительные средства будут направлены и на поддержку АПК, транспорта, водного и лесного хозяйства, ряда других направлений, добавил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

Читайте нас в Telegram