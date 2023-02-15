В Краснодаре отменили концерт Александра Реввы

Продажу билетов на концерт Александра Реввы в ДК «Олимп» в Краснодаре, который должен был состояться 16 февраля, остановили. Выступление переносится на осень 2023 года, сообщил сам артист в соцсетях.

Фото: olimpkrasnodar.com

«С большим сожалением я вынужден сообщить, что запланированные ранее концерты в Ростове-на-Дону 15 февраля и в Краснодаре 16 февраля переносятся из-за независящих от меня "технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия". Безумно жаль. Я восхищаюсь моими зрителями, которые ждали меня и не сдавали билеты более двух лет»,— написал Александр Ревва.

Он также добавил, что организаторы переносили концерты уже четыре раза из-за пандемии. В ближайшие дни, пишет шоумен, организаторы объявят новые даты концертов, купленные билеты будут действительны.

На сайте ДК «Олимп» продажа билетов на выступление Александра Реввы остановлена.

Ранее в Краснодаре был отменен концерт певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин), который должен был состояться 16 марта в «КРОП Арене».

Тат Гаспарян

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