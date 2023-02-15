На Кубани школьница полгода проходила с пулей в сонной артерии

В Краснодарском крае 14-летняя девочка полгода ходила с пулей, застрявшей в сонной артерии. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

В июле 2022 года школьница гуляла с друзьями в станице Медовская. У одного из ребят в компании с собой была пневматическая винтовка, из которой он начал стрелять. Одна из пуль попал в девочку, но тогда она не придала этому значения.

Позже состояние ребенка ухудшилось. Ее родителям нейрохирурги посоветовали отправиться в Москву, где ей извлекли пулю.

В конце января житель Краснодара случайно выстрелил себе в грудь и два часа ходил с пулей внутри, потому что не хотел беспокоить врачей и родных. Дочь, которой он рассказал о произошедшем, попросила супруга проверить отца. Мужчина нашел пострадавшего на пороге дома. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

Татьяна Ручкина

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