В Сочи продолжительный снегопад вызвал пробки и энергоаварии

Продолжительный снегопад в Сочи, не прекращавшийся с вечера 14 февраля, стал причиной аварийных остановок транспорта, пробок, повреждений на линии электропередачи и на газопроводе. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.

Больше всего снега выпало в Лазаревском районе — 40 мм осадков. На расчистку дорог и подходов вышли 70 единиц спецтехники и 150 человек.

Упавшие деревья и налипание снега на проводах вызвали повреждения линий электропередачи Солохаульского и Кировского сельских округов. Аварийные бригады проводят восстановительные работы. В районе Головинки упавшее дерево повредило газопровод.

На федеральной трассе А-147 за ночь убрали больше 30 упавших деревьев. Из-за аварийных остановок автомобилей образовались пробки.

«На наиболее проблемном участке — в районе Волконки — в условиях низких температур, сложной погодной ситуации принял решение развернуть пункт обогрева, где наши автолюбилели могут согреться, выпить чай, зарядить телефон. Здесь же базируется оперативный штаб, куда вошли представители районной администрации, служб спасения, коммунальных и дорожных организаций», — говорится в сообщении.

Всего в расчистке улиц от снега в Сочи задействовали более 300 человек и 250 единиц техники. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. На дорогах возможен гололед. Водителям рекомендовано не использовать транспорт на летней резине.

Анастасия Донскова

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