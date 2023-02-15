ФАС разрешила «Терра Эссет Менеджмент» приобрести «Сочи-Парк» и «Красную Поляну»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «УК "Терра Эссет Менеджмент"» о приобретении АО «Сочи-Парк», ООО «Сочи-Парк Отель» и НАО «Красная Поляна» в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

«По мнению службы, сделки не повлияют на состояние конкуренции на рассматриваемых товарных рынках»,— говорится в сообщении.

Компания «Сочи-Парк» предоставляет услуги общественного питания, осуществляет продажу билетов в парк аттракционов и занимается бизнесом в сфере аренды и размещения. Трехзвездочный «Сочи-Парк Отель», расположенный в Сириусе, рассчитан на 2880 номеров в категориях от «стандарта» до «супериор люкс». Комплекс занимает территорию площадью 26 га. НАО «Красная Поляна» реализует экскурсионные билеты, ски-пассы и предоставляет услуги по проживанию и аренде. Ранее туристическими объектами владела ГК Mantera.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «УК "Терра Эссет Менеджмент"» зарегистрировано в Москве в 2010 году. Компания осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами. Роману Баталову принадлежит 100% доли в УК предприятия. Доходы и выручка организации не представлены. В 2020 году предприятие выплатило 44 млн руб. в качестве налогов. По данным СМИ, Роман Баталов является зятем Александра Ткачева.

ГК Mantera была зарегистрирована в 2021 году. Компания объединяет активы в сфере индустрии туризма и развлечений в Краснодарском крае, Крыму и Приморье. До ноября прошлого года ее владельцем был Роман Баталов.

Анастасия Донскова

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