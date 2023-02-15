Земля не торгуется

Сельскохозяйственная компания из Калининского района не смогла оспорить предоставление краевыми властями 256 га в аренду Ейской епархии. Аграрии претендовали на получение этой земли без торгов и жаловались на то, что епархия получила их, минуя аукцион, а затем передала участки в субаренду фермеру. Суды посчитали, что закон не ограничивает епархию в этом праве. Эксперты считают, что власти вправе передавать религиозным организациям участки в обход аукционов, но использование арендатором земель не по целевому назначению может стать основанием для расторжения договора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды трех инстанций отвергли довод сельхозорганизации о незаконности передачи полученной епархией без торгов земли в субаренду

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суды трех инстанций отвергли довод сельхозорганизации о незаконности передачи полученной епархией без торгов земли в субаренду

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы сельскохозяйственной компании «Октябрь» на решения нижестоящих судов по иску общества к краевому департаменту имущественных отношений и Ейской Епархии Русской Православной Церкви. Сельхозорганизация требовала признать ничтожным договоры аренды четырех земельных участков, являющихся собственностью Краснодарского края и переданных епархии, общей площадью 256 га. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сельскохозяйственная компания “Октябрь”» зарегистрирована в 1993 году в станице Старовеличковской Калининского района Кубани. Общество занимается выращивание зерновых. Бенефициаром компании является известный кубанский предприниматель Олег Макаревич, владеющий «Октябрем» через ООО «Динские колбасы». В 2021 году доход ООО «СК “Октябрь”» превысил 1,3 млрд руб. Олег Макаревич также владеет долями в фирме по производству промышленных газов «Арктика», гостиницей в Краснодаре (место регистрации юрлица совпадает с адресом гостиницы «Кавказ» на Красной, 174) и ООО «Динские колбасы».

Истец заявил, что краевые власти заключили договоры аренды с епархией «в отсутствие реального намерения их использования, при этом оспариваемые сделки совершены исключительно для последующего предоставления земель сельскохозяйственного назначения иному лицу в обход публичных процедур, установленных земельным законодательством».

Согласно материалам дела, ООО «Сельскохозяйственная компания “Октябрь”» обратилось с заявлением о предоставлении ей в аренду земельных участков без торгов в декабре 2020 года. При этом она сослалась на нормы земельного законодательства, которые разрешают это делать, если сельхозорганизация получает государственную поддержку. Однако департамент имущественных отношений отказал ей на том основании, что испрашиваемые участки уже находятся в аренде у религиозной организации еще с начала года. Кроме того, краевые власти отметили, что «Октябрь» на момент рассмотрения заявки не обладал статусом участника программы господдержки и, соответственно, претендовать на получение земли без аукционных процедур не мог.

Доводы аграриев заключались в том, что епархия в земле не нуждается, возможностями для использования по целевому назначению не обладает. При этом истец указал, что спорные участки переданы в субаренду главе фермерского хозяйства, у которого основания для получения земель в обход публичной процедуры торгов отсутствовали.

Суды проверили доводы истца и выяснили, что участником программы поддержки он являлся ранее, но на момент обращения с заявлением таким статусом уже не обладал. Также они отвергли довод сельхозорганизации о незаконности передачи полученной епархией без торгов земли в субаренду. В итоге в иске последовательно отказали три арбитражных инстанции.

На звонки по указанному в справочных системах телефонам ООО «Сельскохозяйственная компания “Октябрь”» не ответили. В администрации Калининского района сообщили, что не обладают информацией о характере использования спорных земельных участков, в епархии на соответствующий запрос «Ъ-Кубань» также не ответили.

Краснодарский адвокат Давид Тарановский отмечает, что закон, действительно, позволяет предоставлять земельные участки без торгов религиозным организациям, однако это нельзя делать с любыми землями, а их перечень должен быть определен региональным нормативным актом. По мнению юриста, суд этот вопрос не изучил вообще, что является основанием для обжалования судебных актов в Верховном суде РФ.

«Кроме того, истец привел правильные доводы о том, что арендатор лично не использует участок по целевому назначению. И в данном случае имеет смысл защищать право иным способом, подавать новый иск с другими исковыми требованиями – о расторжении действительного договора в связи с нецелевым использованием земли арендатором», - подытожил господин Тарановский.

Михаил Волкодав

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