Главные новости Юга России. Коротко

Экономика Ростовской области справилась с санкционным давлением. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что экономика региона несмотря на санкции, осталась стабильной. Предварительные итоги развития области в 2022 году он подвел в ходе прямой линии в эфире телекомпании «ДОН 24».

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В Батайске отметили 80-летие освобождения города во время Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику погибшим солдатам приняли участие представители властей, общественных организаций и молодежи. Город был оккупирован в течение 196 дней. Из жителей города 609 батайчан погибли от действий захватчиков, еще 69 — были угнаны в плен. Красная армия освободила Батайск 7 февраля 1943 года.

На Ставрополье нейтрализована группа планировавших теракт бандитов. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), четверо террористов планировали теракт на железкой дороге. В хуторе Петровский Ставропольского края, где прошла контртеррористическая операция, сотрудники краевого управления Федеральной служба безопасности обнаружили оружие и два взрывных устройства.

В левобережной части Ростова планируется построить четыре новых микрорайона. В следующем году на левом берегу обустроят новый парк. Также возможно строительство нового жилого комплекса рядом с памятником «Тачанка», сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе прямой линии на площадке телеканала «ДОН 24».

Администрация Краснодара добилась отмены решения суда о выкупе недвижимости у дочери экс-вице-губернатора Мурата Ахеджака. Краевой суд отменил решение первой инстанции, обязавшей мэрию Краснодара выплатить Луизе Ахеджак 304 млн руб. за недостроенный особняк в зеленой зоне «Затон» на берегу Кубани и участок площадью 1,6 га.

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В Батайске возбуждено уголовное дело из-за нарушений при утилизации медотходов. По факту незаконной утилизации медицинских отходов на ул. Залесье следственным отделом города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (транспортировка, хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил), сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

Сериал о Фаине Раневской вышел на экраны 8 февраля. Премьера биографической драмы о знаменитой актрисе и уроженке Таганрога состоялась на площадке онлайн-кинотеатра KION, сообщает пресс-служба компании МТС.

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В Новошахтинске произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Ресурс». Пожарные потушили возгорание на площади 100 кв. м., возникшее из-за нарушения технологического процесса. Никто из персонала и пожарных не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Черноморское побережье накрыл ураган. Норд-ост, обрушившийся на Краснодарский край в ночь с понедельника на вторник, нарушил нормальную жизнь городов Кубани: ветер срывал крыши домов и опрокидывал автомобили, из-за повреждения сетей отключалось снабжение теплом и электричеством.

Преподавателям ставропольского филиала Краснодарского университета МВД вменили в вину поборы со слушателей. Бывший руководитель одной из кафедр вуза Виктор Евдошенко признан виновным в участии в преступном сообществе и получении крупных взяток от студентов. Он осужден на три года шесть месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Ставрополя.

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В Ростовской области назначены четыре новых руководителя отделов МВД. Отдел МВД по городу Батайску возглавил Роман Стебловский, отдел Новошахтинска — Николай Марченко, Константиновский отдел — Владимир Яцына, отдел Белокалитвинского района — Игорь Зимовейский, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Приговор бывшему заместителю министра сельского хозяйства Кубани вступил в силу. Краснодарский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу Кима Тертицы, бывшего заместителя министра сельского хозяйства края, обвинительный приговор о получении взяток вступил в силу, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Обеспечивающая инфраструктура курорта Лагонаки в Адыгее обойдется в 3,8 млрд рублей. В рамках работ планируется реконструкция дороги «Даховская-Лагонаки», прокладка подземного газопровода, строительство системы водоснабжения и водоотведения, а также создание системы электроснабжения, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.