Сериал о Фаине Раневской выходит на экраны 8 февраля

В России 8 февраля в прокат выходит биографическая драма «Раневская» об уроженке Таганрога Фаине Раневской. Премьера состоится на площадке онлайн-кинотеатра KION, сообщает пресс-служба компании МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МТС Фото: Пресс-служба МТС

Съёмки фильма проходили в Ростове и в родном городе Фаины Раневской — Таганроге. Сериал расскажет зрителям, какой была юность великой актрисы. Он состоит из восьми серий. Главную роль сыграла правнучка писательницы Мариэтты Шагинян Мариэтта Цигаль-Полищук, ранее снимавшаяся в сериале «Крылья империи». Также в фильме снялись Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринёва и Семён Стругачёв.

Фаина Раневская — актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР. Известные фильмы с ее участием: «Подкидыш», «Золушка», «Свадьба», «Мечта», «Весна».

В Таганроге планируется создать музей Фаины Раневской на ул. Фрунзе, но реализация проекта приостановлена из-за пандемии.

Анастасия Ермолаева