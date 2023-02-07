Приговор бывшему заместителю министра сельского хозяйства Кубани вступил в силу

Краснодарский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу Кима Тертицы, бывшего заместителя министра сельского хозяйства края, обвинительный приговор о получении взяток вступил в силу, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В 2022 году Ленинский райсуд Краснодара приговорил экс-чиновника к 12 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Ким Тертица был задержан в апреле 2019 года. При обыске в одном из кабинетов в здании министерства сотрудники полиции обнаружили пакет с денежными средствами в сумме 4 млн руб. Подчиненный господина Тертицы Александр Пиунов сообщил, что деньги предназначались для заместителя министра за согласование субсидии кооперативу «Артель». Кроме того, в ходе следствия руководители кооперативов «Ивановская артель» и «Натрупродукт» заявили, что в 2017 году передавали чиновнику денежные средства за включение предприятий в программу субсидирования.

Ким Третица не признает себя виновным, он настаивает на том, что его подчиненный Пиунов и руководители сельхозкооперативов оговаривают его, чтобы уйти от ответственности за различные финансовые нарушения.

Партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов, осуществляющий защиту Кима Тертицы, рассказал «Ъ-Юг», что приговор, по его мнению, был вынесен с многочисленными серьезными нарушениями. В частности, оглашенный судьей приговор Ленинского суда имеет расхождения с печатной версией судебного акта, а некоторые протоколы судебных заседаний не подписаны судьей. Кроме того, оглашенные в приговоре доказательства не совпадают с материалами дела. «Даже одно из этих нарушений должно стать основанием для отмены приговора, но краевой суд счел нарушения несущественными», – сказал адвокат Алексей Иванов. Защита намерена обратиться с жалобой в кассационную инстанцию.

Анна Перова, Краснодар