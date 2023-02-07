Обеспечивающая инфраструктура курорта Лагонаки в Адыгее обойдется в 3,8 млрд рублей

На создание обеспечивающей инфраструктуры горнолыжного курорта Лагонаки будет направлено 3,8 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

Согласно информации властей региона, в рамках работ планируется реконструкция дороги «Даховская-Лагонаки», прокладка подземного газопровода, строительство системы водоснабжения и водоотведения, а также создание системы электроснабжения. Средства на реализацию данных задач будут выделены из федерального и регионального бюджетов. Как ранее писал «Ъ-Юг», на строительство системы водоснабжения курорта выделено 1,9 млрд руб.

В правительстве республики также отметили, что на первом этапе реализации проекта до 2025 года инвестор построит шесть канатных дорог и гостиницы с номерным фондом 642 единицы. Также будут оборудованы лыжные трассы общей протяженностью 25 км. По прогнозам властей региона, проект повысит ВРП республики на 7% и создаст 2 тыс. новых рабочих мест. Ранее сообщалось, что благодаря курорту Лагонаки турпоток в Адыгею возрастет до 1 млн человек в год.

Анастасия Назарова