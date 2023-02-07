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В Батайске отметили 80-летие освобождения города во время Великой Отечественной войны

Жители Батайска отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

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Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко

Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко

Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко

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Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко

Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко

Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику погибшим солдатам приняли участие представители властей, общественных организаций и молодежи.

Как отмечают в сообщении Заксобрания, город был оккупирован в течение 196 дней. Из жителей города 609 батайчан погибли от действий захватчиков, еще 69 — были угнаны в плен. Батайск освободили 7 февраля 1943 года.

«При штурме города наши танкисты разгромили аэродром противника, а партизаны взорвали полотно железной дороги. Были нарушены планы гитлеровцев по отводу своей северо-кавказской группировки через Дон. На станции Батайск бежавший враг бросил десятки эшелонов с техникой и амуницией», — написал в своем Telegram-канале спикер донского Заксобрания Александр Ищенко.

Анастасия Назарова

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