На месте ликвидации четырех террористов в Ставропольском крае обнаружили две бомбы

На месте нейтрализации четырех террористов в хуторе Петровский Ставропольского края обнаружено оружие и два взрывных устройства, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным ФСБ, бандиты были вооружены автоматом, пистолетом и самодельными устройствами со взрывчаткой, одно из которых они активировали при штурме. Применить бомбы террористы планировали на одной из железнодорожных станций.

«Бандиты были причастны к террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования», — проинформировал НАК.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил благодарность сотрудникам краевого отдела УФСБ в своем Telegram-канале.

«Потерь среди личного состава силовиков, пострадавших среди мирных жителей нет — это еще раз говорит о профессионализме защитников безопасности ставропольцев», —отметил глава региона.

Как сообщал ранее «Ъ-Юг», для того, чтобы обезвредить злоумышленников, на территории населенного пункта был введен режим контртеррористической операции.

Анастасия Назарова