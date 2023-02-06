В Ростовской области назначены четыре новых руководителя отделов МВД

Руководитель ГУ МВД Ростовской области Олег Агарков назначил на должности четырех новых глав территориальных органов, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сведениям главка, отдел МВД России по городу Батайску возглавил полковник полиции Роман Стебловский. Руководителем территориального отдела Новошахтинска назначили Николая Марченко. Константиновским районным отделом МВД теперь будет управлять Владимир Яцына. Полицейский отдел Белокалитвинского района возглавил Игорь Зимовейский.

Напомним, накануне стало известно, что бывшего руководителя Белокалитвинского МВД Вячеслава Зембу подозревают в мошенничестве.

Анастасия Назарова