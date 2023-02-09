На Ставрополье ФСБ нейтрализовала планировавших теракт бандитов

В Ставропольском крае сотрудниками краевого управления Федеральной служба безопасности была выявлена и нейтрализована группа бандитов, планировавших теракт на железкой дороге, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Правоохранительные органы установили, что причастные к планам противоправных действий скрывались на хуторе Петровский (28 км от Георгиевска). Вечером 8 февраля на территории населенного пункта был введен режим контртеррористической операции. Жители соседних домов были эвакуированы. Место размещения бандитов заблокировано. Им предложили сдаться, но боевики открыли огонь по сотрудникам ФСБ.

В ходе боевого контакта террористы были нейтрализованы. Жертв среди сотрудников ФСБ нет.

«На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — сообщает пресс-служба НАК.

Анастасия Назарова