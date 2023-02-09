Василий Голубев: экономика региона справилась с санкционным давлением

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что экономика региона несмотря на санкционное давление, осталась стабильной. Предварительные итоги развития области в 2022 году он подвел в ходе прямой линии на площадке телекомпании «ДОН 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Валовый региональный продукт. Мы видим, что с этим показателем выходим с положительной динамикой по итогам года. Если говорить об объемах инвестиций, ориентируемся на то, что выйдем по итогам года в плюс до 3%. Объем промышленного производства вырос на 7,8%», — сказал Василия Голубев.

Агропромышленный комплекс региона показал рост на 10%. Оборот общепита вырос на 11%. В 2022 году также на Дону было построено 2,7 млн кв. м. жилья.

«Мы никогда так не строили в Ростовской области. Надеемся, что и в 2023 году мы будем в положительной динамике по объемам строительства жилья», — отметил глава региона.

Однако, все-таки есть отрасли, пострадавшие от санкций. В частности это коснулось реализации крупных инвестпроектов, которые нуждаются в корректировках . Кроме того, в области товарооборот снизился на 2%.

«Это как раз то влияние, которое оказало санкционное давление», — пояснил Василий Голубев

Анастасия Назарова