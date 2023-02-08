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В Батайске возбуждено уголовное дело из-за нарушений при утилизации медотходов

Коммерческая организация утилизировала медицинские отходы незаконным путем на ул. Залесье в Батайске. По данному факту следственным отделом города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (транспортировка, хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил), сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

По данным правоохранительных органов, по уголовному делу произведен осмотр территории, допрашиваются собственники земли, арендатор, люди, живущие по соседству. Проверка была инициирована в связи с публикацией в интернете информации о незаконной свалке отходов.

Виновникам грозит штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет.

Анастасия Назарова

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