Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украина запросила у Нидерландов истребители F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что Киев просит у королевства истребители F-16. При этом она отметила, что эту просьбу нелегко выполнить, так как стране самой нужны самолеты.

«Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками»,— приводит слова госпожи Оллонгрен Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

В конце января правительство Нидерландов обещало рассмотреть возможность поставок истребителей F-16 на Украину, если получит соответствующий запрос.

По данным The New York Times, США могут разрешить другим странам реэкспорт самолетов F-16 на Украину из Дании или Нидерландов. Однако президент США Джо Байден 7 февраля заявил, что его страна не будет поставлять эти истребители, потому что они нужны США. В Белом доме объясняли отказ тем, что поставляют Украине только критически важное вооружение.

В ноябре 2022 года Минобороны Нидерландов выделило пакет военной помощи Украине на €120 млн, €45 млн из этой суммы предназначено для танков Т-72.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...