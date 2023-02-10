Украина запросила у Нидерландов истребители F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что Киев просит у королевства истребители F-16. При этом она отметила, что эту просьбу нелегко выполнить, так как стране самой нужны самолеты.

«Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками»,— приводит слова госпожи Оллонгрен Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

В конце января правительство Нидерландов обещало рассмотреть возможность поставок истребителей F-16 на Украину, если получит соответствующий запрос.

По данным The New York Times, США могут разрешить другим странам реэкспорт самолетов F-16 на Украину из Дании или Нидерландов. Однако президент США Джо Байден 7 февраля заявил, что его страна не будет поставлять эти истребители, потому что они нужны США. В Белом доме объясняли отказ тем, что поставляют Украине только критически важное вооружение.

В ноябре 2022 года Минобороны Нидерландов выделило пакет военной помощи Украине на €120 млн, €45 млн из этой суммы предназначено для танков Т-72.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина