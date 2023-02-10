Главные новости к утру 10 февраля

Украинские военные получают от США координаты для ракетных ударов, сообщили источники The Washington Post. Утверждается, что цели Киев выбирает сам.

Минпромторг изъял 3 млрд руб. из программы грантов для локализации автокомпонентов на нужды промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выяснил «Ъ». Оставшихся средств достаточно для финансирования не более двух проектов.

Премьер Словакии Эдуард Хегер пообещал выполнить просьбу Украины о поставках МиГ-29. В какие сроки Киев может получить истребители, пока неизвестно.

Основатель ритейлера Sela Борис Остроброд утонул в озере в Латвии, сообщил его партнер Аркадий Пекаревский. Господину Остроброду было 65 лет.

Металлургические компании просят у правительства гарантий вывоза стали по Восточному полигону, узнал «Ъ». По оценкам металлургов, с начала года погрузка металла в восточном направлении упала на 60%, в том числе на экспорт — на 80%.

США пригрозили ввести меры против китайских организаций, причастных к полетам аэростатов. Пентагон также допустил пересмотр стратегии в отношении Китая.

Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 13 человек. Спасатели завершили разбор завалов.

Структуры «Росатома» покупают МЦСТ — разработчика процессоров «Эльбрус», сообщил источник «Ъ». По его данным, «сделка была безденежной».

США вывели из-под санкций против Сирии помощь стране после землетрясений. Вашингтон также выделит $85 млн на помощь Турции и Сирии.

Бренд и сайт книжной сети «Республика» выставят на продажу в рамках ее банкротства. Начальная цена составляет 53,5 млн руб.

О предстоящих 10 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».