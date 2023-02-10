WP: украинские военные получают от США координаты для ракетных ударов

Украинские должностные лица заявили The Washington Post (WP), что почти никогда не осуществляют ракетные удары без подробных координат, предоставленных военнослужащими США, находящимися в других частях Европы. Речь идет об ударах с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и M270. Утверждается, что цели Киев выбирает сам.

Газета ссылается на трех неназванных высокопоставленных украинских чиновников и одного высокопоставленного чиновника из США. Последний сказал, что Вашингтон оказывает Киеву помощь «для обеспечения точности и сохранения ограниченных запасов боеприпасов». Он отметил, что Украина не ждет от США одобрения целей для ударов, и что в целом американская сторона выступает «исключительно в консультативной роли».

Один из украинских чиновников рассказал, что военнослужащие сначала определяют, какие цели и в каком месте хотят поразить, и эти данные отправляют старшему командованию, которое передает запрос американским партнерам для получения более точных координат. Как уточнил чиновник, США не всегда предоставляют запрошенные координаты, и в этом случае украинские военные удары не наносят. По его словам, «жалоб на этот процесс нет».

Еще один собеседник из Украины сказал WP, что координаты согласовывают через американскую базу на территории НАТО, и назвал этот процесс «очень быстрым». Издание не уточняет, о какой конкретно базе идет речь, из соображений безопасности.

The Wall Street Journal сообщала, что США не хотят передавать ВСУ баллистические ракеты ATACMS из-за возможности их использования для удара по России. По данным газеты, из-за аналогичных опасений США модифицировали дальность HIMARS перед отправкой Киеву. 2 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности дать гарантии неиспользования дальнобойных ракет по территории России, но добавил, что у ВСУ достаточно целей на «временно оккупированной территории Украины». 7 февраля секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов допустил удары по России оружием украинского производства.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Лаура Кеффер