Главные анонсы 10 февраля

Совета директоров Банка России проведет заседание по ключевой ставке. Время публикации пресс-релиза по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом — 13:30 мск. Время начала пресс-конференции председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной — 15:00 мск.

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Архангельскую область, в ходе которой посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли. Президент также встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

В Новосибирской области объявлен день траура после взрыва газа в жилом доме, где 12 человек погибли и еще 7 пострадали.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси продолжит визит в Москву.

В Брюсселе продолжится внеочередной саммит Евросоюза.

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) проведет заседание по делу 21-летнего Василия Гаврилишена, второго обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске, квалифицированном как теракт.

Мосгорсуд рассмотрит иск телеканала ТНТ к американской компании Cloudflare Inc. из-за трансляции пиратских копий «Битвы экстрасенсов».

Воронеже в областном суде пройдет заседание по делу Виктора Мирского, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек и подрыве отдела полиции.

В Яровом (Алтайский край) суд города рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего мэра Виталия Самобочего, обвиняемого в халатности.

Польша закроет международный пограничный переход с Белоруссией в Бобровниках.

В Вашингтоне президент США Джо Байден примет президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в Белом доме.

Международное рейтинговое агентство Moody's может объявить о действиях по отношению к суверенному рейтингу Украины.

В продажу поступит компьютерная игра Hogwarts Legacy по мотивам вселенной Гарри Поттера.