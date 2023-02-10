США грозят принять меры против китайских организаций, причастных к полетам аэростатов

Власти США изучат возможность применения мер против организаций в Китае, причастных к полетам аэростатов в воздушном пространстве США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Какие конкретно меры могут быть введены, она не уточнила.

По словам госпожи Жан-Пьер, деятельность КНР представляет угрозу для нацбезопасности США, а также для безопасности их союзников. «США рассмотрят принятие мер против организаций КНР, связанных с Народно-освободительной армией Китая, которые поддерживали вторжение аэростатов в воздушное пространство США»,— сказала она на брифинге (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что у Китая нет объяснений, почему они нарушили воздушное пространство стран Центральной и Южной Америки. «Программа КНР будет и дальше разоблачаться, что усложнит для КНР ее использование… Если Китай угрожает нашему суверенитету, мы будем действовать и защищать нашу страну»,— пообещала пресс-секретарь.

В начале февраля в небе над США заметили разведывательный аэростат, принадлежащий Китаю. Власти Китая утверждают, что речь шла об отклонившемся от курса метеозонде. Он был сбит по указанию президента США Джо Байдена 4 февраля. Китай заявил, что инцидент нанес ущерб стабилизации двусторонних отношений, господин Байден так не считает.

Подробности — в материале «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Лаура Кеффер