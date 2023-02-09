В Латвии погиб основатель ритейлера Sela Борис Остроброд

Основатель ритейлера Sela Борис Остроброд утонул в озере в Латвии, сообщил его двоюродный брат и партнер Аркадий Пекаревский. Господину Остроброду было 65 лет.

«Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась и Боря утонул»,— написал господин Пекаревский в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Господа Остроброд и Пекаревский основали Sela в 1991 году. В 1997 году первый фирменный магазин сети открылся в Санкт-Петербурге. Летом 2019 года компанию купила Melon Fashion Group (ей принадлежат Befree, Love Republic и Zarina). На конец 2021 года сеть Sela включала 181 магазин.

Лаура Кеффер