Йогуртам ставят срок возврата

“Ъ” стали известны условия, на которых крупный производитель молочных продуктов Danone готов передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и только отечественными, но не глобальными марками. Сделка может включать опцион обратного выкупа, сохранение у Danone до 25% в бизнесе и места в совете директоров. Такая схема может быть интересна в первую очередь финансовым инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Danone включил опцион обратного выкупа в сделку по передаче контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков, рассказали два источника “Ъ”, знакомых с обсуждением продажи. По словам одного из них, инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки. В Danone заявили, что не комментируют эту тему.

О намерении предать контроль над частью бизнеса в России за исключением сегмента детского питания (завод «Истра — Нутриция», бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш») Danone объявила в октябре 2022 года. В компании назвали этот шаг «наилучшим вариантом» для сохранения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе.

По итогам января—сентября 2022 года глобальная выручка Danone выросла на 14,9%, до €20,7 млрд, год к году, на бизнес молочных продуктов и растительных напитков в РФ пришлось около 5%. У компании в РФ работает 13 заводов, выпускающих традиционные молочные продукты, йогурты, десерты под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Даниссимо», «Тёма», Alpro.

По словам двух источников “Ъ”, в сделку должны войти только российские марки Danone, среди которых «Простоквашино», «Растишка», «Тёма». Как предполагает один из собеседников “Ъ”, первый этап отбора интересантов завершился. Среди потенциальных покупателей есть несколько инвестиционных фондов, говорят источники “Ъ”, не называя их.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что наличие опциона обратного выкупа существенно ограничит круг потенциальных покупателей. По его словам, прежде всего сделка может заинтересовать финансовых инвесторов, для которых важны ликвидность активов и понимание процесса выхода из них. Для стратегов это скорее минус, так как возможность обратного выкупа будет связывать тех в управлении бизнесом, поясняет эксперт.

Параметры опциона, полагает господин Габышев, могут включать срок реализации, например, от пяти лет с даты продажи, начальную цену и минимальную гарантированную доходность. Финансовые условия будут определяться исходя из портфеля брендов, зависимости от импортного сырья, получения средств от материнской структуры, потенциале российского рынка, уточняет он. Так, отмечает Дмитрий Габышев, без глобальных марок EBITDA продаваемого бизнеса будет отличаться от существующего.

Опцион на обратный выкуп был предусмотрен в сделках нескольких иностранных компаний, продававших бизнес в России после начала военных действий на Украине. Такое условие, к примеру, предусматривалось при продаже активов Nissan и Renault государству, сообщал Минпромторг. Купивший российские рестораны сети McDonald’s бизнесмен Александр Говор также сообщал, что у американской компании есть опцион на обратный выкуп бизнеса в течение 10–15 лет.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что в сегменте традиционной молочной продукции (молоко, кефир, творог, сметана и т. п.) Danone представлена локальным брендом «Простоквашино», который имеет сильные позиции и вряд ли пострадает при смене собственника, а в категории йогуртов и десертов значительную долю продаж обеспечивают глобальные Activia и Actimel. По словам эксперта, отказ от маркетинговых инвестиций на фоне общего снижения спроса на йогурты уже и так «стал болезненным» для бизнеса Danone в РФ. По данным NielsenIQ, в 2022 году продажи всей молочной продукции в России сократились на 4,4% в объеме и увеличились на 13,1% в деньгах. Продажи йогуртов снизились на 15,2–17,3% в зависимости от вида, а в деньгах выросли на 1,7–2,6% год к году.

Анатолий Костырев